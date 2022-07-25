Управлением досмотрено свыше 50 т табачного сырья, поступившего на территорию Ярославской области

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям совместно со специалистами Ярославского филиала ФГБУ «Тверская МВЛ» 20 и 22 июня 2022 года в зоне завершения таможенного контроля проведен государственный карантинный фитосанитарный контроль табачного сырья, прибывшего в Ярославский регион.

Подкарантинная продукция поступила автомобильным транспортом. 20 июля 2022 года досмотрены 2 партии (39,6 т) из Объединенных Арабских Эмиратов и 22 июля 2022 года 1 партия (19,8 т) из Зимбабве.

С начала года специалистами проверены уже 4 партии табака, прибывших на территорию области. Первая партия табачного сырья прибыла на территорию Ярославской области 17 июля текущего года в количестве 19,8 т из Кореи. Общий объем досмотренной подкарантинной продукции составил 79,2 т.

Для установления карантинного фитосанитарного состояния прибывшей продукции были отобраны образцы и направлены на лабораторную экспертизу. По результатам экспертизы Ярославского филиала ФГБУ «Тверская МВЛ» карантинных объектов для Российской Федерации не обнаружено.

Документарная проверка и досмотр подкарантинной продукции показали, что продукция ввезена на территории РФ в соответствии с нормами действующего законодательства в области обеспечения карантина растений.

Нарушений действующего законодательства не выявлено, грузополучателю выдан акт карантинного фитосанитарного контроля.