В Ярославле пройдет музыкальный фестиваль «Лимон»

В Ярославле 30 июля пройдет многочасовой музыкальный фестиваль «Лимон» Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле 30 июля пройдет многочасовой музыкальный фестиваль «Лимон». В Губернаторском саду прозвучат фламенко, джаз, колокольные звоны и вальс Вивальди в современной обработке.

В фестивале примут участие музыкант и телеведущий Вадим Эйленкриг, Московский струнный оркестр под руководством Константина Казначеева, Алексей Стародубцев & Flamencura project, победительница шоу «Большой джаз» Настя Иванова & band, ярославские музыканты Сергей Кузнецов и Владимир Дегтярев.

– Ярославская публика искушенная в музыке. Поэтому, помимо развлекательной части, мы очень сильно ориентированы на профессионализм музыкантов, которых приглашаем. Все они суперпрофессионалы в своей области, – осказал Вадим Эйленкриг.