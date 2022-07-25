Суд не стал заключать под стражу водителя «Кадиллака», устроившего смертельное ДТП под Переславлем

Водитель "Кадиллака" остался на свободе Фото: Прокуратура Ярославской области

Суд не стал заключать под стражу 44-летнего водителя «Кадиллака». По предварительной версии, житель Московской области в субботу, 23 июля, спровоцировал тройное ДТП под Переславлем, где погибли два человека и двое получили серьезные травмы.

- Переславский районный суд 25 июля отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании в отношении водителя автомобиля «Кадиллак» меры пресечения в виде заключения под стражу. Иной меры пресечения суд не избирал, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

По факту аварии на трассе возбуждено уголовное дело. По версии следствия, москвич выехал на встречную полосу, где врезался в «Хендай» и «Газель». В ДТП погибли жители Ростовской области, которые ехали в иномарке - отец и его маленькая дочь. Мама ребенка и второй ребенок, тоже девочка, находятся в больнице в тяжелом состоянии.