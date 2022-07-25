На выборах в сентябре избирателям поможет робот Макс

Изображение: ПАО «Ростелеком»

С 25 июля избиратели могут подать заявления на участие в дистанционном электронном голосовании. К старту приема заявок организована информационная поддержка избирателей: контакт-центр, портал и помощь цифрового ассистента робота Макса на Госуслугах.

Принять участие в дистанционном электронном голосовании могут только избиратели, у которых есть подтвержденная и сопоставленная с регистром избирателей учетная запись на Госуслугах. У жителей регионов, где проводится такой вид голосования, будет достаточно времени, чтобы завести и подтвердить учетную запись, если таковой ранее не было.

Обеспечение кибербезопасности — один из ключевых приоритетов «Ростелекома». Именно ей компания уделила особое внимание.

— Кибербезопасность — важный элемент современных цифровых сервисов, и в особенности дистанционного электронного голосования. Платформа электронного голосования ежегодно подвергается серьезным кибератакам различного типа и является привлекательной целью для хакеров, поэтому мы готовимся к активному противостоянию, — рассказал Игорь Ляпунов вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности.

Добавим, федеральную систему электронного голосования разработал «Ростелеком» по заказу ЦИК России и Минцифры России. В этом году проголосовать на федеральной платформе электронного голосования смогут избиратели семи регионов: Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областей.