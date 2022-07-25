За выходные ярославцы перевели мошенникам более трех миллионов рублей

Трое жителей Ярославской области за минувшие выходные пострадали от рук телефонных мошенников Фото: Полина Вачнадзе

Трое жителей Ярославской области за минувшие выходные пострадали от рук телефонных мошенников.

63-летняя жительница Кировского района перевела «сотрудникам» банка более 2,2 миллионов рублей. Злоумышленники убедили женщину «обезопасить» ее сбережения: сначала она перечислила 180 тысяч рублей, затем сняла с кредитной карты еще 354 тысячи, а после оформила два кредита в двух разных банках на 1,7 миллиона рублей.

Похожие действия по указке мошенников совершили житель Заволжского района Ярославля и даниловец. Они отдали злоумышленникам порядка 900 тысяч рублей.

- Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.