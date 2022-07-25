Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 июля 2022 14:36

За выходные ярославцы перевели мошенникам более трех миллионов рублей

Возбуждены уголовные дела
Полина Вачнадзе
Трое жителей Ярославской области за минувшие выходные пострадали от рук телефонных мошенников

Трое жителей Ярославской области за минувшие выходные пострадали от рук телефонных мошенников

Фото: Полина Вачнадзе

Трое жителей Ярославской области за минувшие выходные пострадали от рук телефонных мошенников.

63-летняя жительница Кировского района перевела «сотрудникам» банка более 2,2 миллионов рублей. Злоумышленники убедили женщину «обезопасить» ее сбережения: сначала она перечислила 180 тысяч рублей, затем сняла с кредитной карты еще 354 тысячи, а после оформила два кредита в двух разных банках на 1,7 миллиона рублей.

Похожие действия по указке мошенников совершили житель Заволжского района Ярославля и даниловец. Они отдали злоумышленникам порядка 900 тысяч рублей.

- Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.