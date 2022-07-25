26 июля часть Рыбинска останется без холодной воды

Завтра, 26 июля, жители нескольких улиц Рыбинска останутся без холодной воды Фото: Полина Вачнадзе

Завтра, 26 июля, жители нескольких улиц Рыбинска останутся без холодной воды.

С 9 утра в доме №25 на улице Черняховского будут менять запорную арматуру. На время работ холодной воды не будет по следующим адресам:

- улица Набережная космонавтов, дома №№1, 3;

- улица Черняховского, дома №№6, 8, 10, 12, 16, 21, 25, 27, 27А;

- детский сад №57 на улице Желябова,

- поликлиника на улице Черняховского,

- магазины на улице Черняховского в домах №23 и №31.

Также с 9 утра и до окончания работы холодная вода будет отключена в домах №№1, 3 и 5 на улице Бабушкина.