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Общество25 июля 2022 11:45

Прокуратура требует отремонтировать улицу Менжинского в Ярославле

Ответчик по иску – департамент городского хозяйства мэрии города
Полина Вачнадзе
На улице Менжинского в Ярославле одни ямы

На улице Менжинского в Ярославле одни ямы

Фото: Прокуратура Ярославской области

Прокуратура Ленинского района проверила дорогу на улице Менжинского в Ярославле. Состояние проезжей части на всем протяжении улицы не соответствует безопасности.

- Отсутствует покрытие проезжей части на участке от дома №11 на улице Загородный сад до улицы Войнова. Нет стационарного освещения, разделения пешеходной и транспортной зоны. Дорожная разметка не нанесена, - сообщили о результатах рейда в прокуратуре Ярославской области.

Ведомство направило в суд иск, согласно которому департамент ДГХ мэрии Ярославля должен привести дорогу в нормативное состояние. Исковое заявление сейчас рассматривается.