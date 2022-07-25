Прокуратура требует отремонтировать улицу Менжинского в Ярославле

На улице Менжинского в Ярославле одни ямы Фото: Прокуратура Ярославской области

Прокуратура Ленинского района проверила дорогу на улице Менжинского в Ярославле. Состояние проезжей части на всем протяжении улицы не соответствует безопасности.

- Отсутствует покрытие проезжей части на участке от дома №11 на улице Загородный сад до улицы Войнова. Нет стационарного освещения, разделения пешеходной и транспортной зоны. Дорожная разметка не нанесена, - сообщили о результатах рейда в прокуратуре Ярославской области.

Ведомство направило в суд иск, согласно которому департамент ДГХ мэрии Ярославля должен привести дорогу в нормативное состояние. Исковое заявление сейчас рассматривается.