Tele2 лидирует по темпам строительства и по числу базовых станций

Российский оператор мобильной связи занял первое место по темпам строительства базовых станций по итогам 2021 года. ФОТО ru.freepik.com

К таким выводам пришли эксперты ИАА TelecomDaily, сообщает пресс-служба компании. По общему числу станций компания вышла на второе место – у Tele2 зарегистрировано почти 206 тыс. станций. Более 70 тыс. новых станций позволили существенно укрепить запас прочности всей сети, пришли к заключению в TelecomDaily.

По итогам исследования TelecomDaily, Tele2 продемонстрировала наиболее высокие темпы ввода базовых станций в эксплуатацию за два года: 39,1 тыс. в 2020 году и 31 тыс. в 2021 году. За этот период оператор установил 70 тыс. базовых станций, нарастив их число почти на 50%. При этом компания вышла на второе место по их количеству.

В этом году, как прогнозируют аналитики, темпы запуска нового оборудования на рынке замедлятся, что произойдет на фоне роста нагрузки на сети. Проблему ограничения емкости сетей можно решать как на уровне сетей – за счет их уплотнения новыми станциями или переходом на стандарт 5G, так и на уровне потребления трафика – путем вывода безлимитных тарифов. В этих условиях операторам чрезвычайно важно эффективно распоряжаться имеющимися мощностями.

В этой ситуации сеть Tele2, которая вводила максимальное количество станций в 2019-2021 годах, получила преимущество на рынке, считают в TelecomDaily. На фоне нехватки оборудования имеет значение технический потенциал установленных станций. Чем больше базовых станций компании запустили за последний период времени, тем выше уровень запаса прочности сети, объясняют эксперты.

– У Tele2 самая молодая на рынке сеть: мы последними строили ее в регионах и на протяжении многих лет опережали конкурентов по темпам строительства инфраструктуры LTE. В прошлом году мы увеличили число базовых станций, ориентируясь на 30%-й прирост трафика. Под влиянием внешних обстоятельств трафик стабилизировался – у нас есть достаточный запас прочности, чтобы сохранить для наших клиентов высокое качество услуг. По итогам 2021 года общее число наших базовых станций величилось на 18%, станций стандарта LTE – на 28%. Наша современная сеть имеет высокий технический потенциал, а хорошо сбалансированные пакеты позволяют клиентам гибко управлять услугами и выбирать оптимальное наполнение трафика, – пояснил Алексей Телков заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Tele2.