Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 июля 2022 10:30

Tele2 лидирует по темпам строительства и по числу базовых станций

Российский оператор мобильной связи занял первое место по темпам строительства базовых станций по итогам 2021 года – его сеть выросла сразу на 18%
Российский оператор мобильной связи занял первое место по темпам строительства базовых станций по итогам 2021 года. ФОТО ru.freepik.com

Российский оператор мобильной связи занял первое место по темпам строительства базовых станций по итогам 2021 года. ФОТО ru.freepik.com

К таким выводам пришли эксперты ИАА TelecomDaily, сообщает пресс-служба компании. По общему числу станций компания вышла на второе место – у Tele2 зарегистрировано почти 206 тыс. станций. Более 70 тыс. новых станций позволили существенно укрепить запас прочности всей сети, пришли к заключению в TelecomDaily.

По итогам исследования TelecomDaily, Tele2 продемонстрировала наиболее высокие темпы ввода базовых станций в эксплуатацию за два года: 39,1 тыс. в 2020 году и 31 тыс. в 2021 году. За этот период оператор установил 70 тыс. базовых станций, нарастив их число почти на 50%. При этом компания вышла на второе место по их количеству.

В этом году, как прогнозируют аналитики, темпы запуска нового оборудования на рынке замедлятся, что произойдет на фоне роста нагрузки на сети. Проблему ограничения емкости сетей можно решать как на уровне сетей – за счет их уплотнения новыми станциями или переходом на стандарт 5G, так и на уровне потребления трафика – путем вывода безлимитных тарифов. В этих условиях операторам чрезвычайно важно эффективно распоряжаться имеющимися мощностями.

В этой ситуации сеть Tele2, которая вводила максимальное количество станций в 2019-2021 годах, получила преимущество на рынке, считают в TelecomDaily. На фоне нехватки оборудования имеет значение технический потенциал установленных станций. Чем больше базовых станций компании запустили за последний период времени, тем выше уровень запаса прочности сети, объясняют эксперты.

– У Tele2 самая молодая на рынке сеть: мы последними строили ее в регионах и на протяжении многих лет опережали конкурентов по темпам строительства инфраструктуры LTE. В прошлом году мы увеличили число базовых станций, ориентируясь на 30%-й прирост трафика. Под влиянием внешних обстоятельств трафик стабилизировался – у нас есть достаточный запас прочности, чтобы сохранить для наших клиентов высокое качество услуг. По итогам 2021 года общее число наших базовых станций величилось на 18%, станций стандарта LTE – на 28%. Наша современная сеть имеет высокий технический потенциал, а хорошо сбалансированные пакеты позволяют клиентам гибко управлять услугами и выбирать оптимальное наполнение трафика, – пояснил Алексей Телков заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Tele2.