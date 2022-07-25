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Общество25 июля 2022 11:01

В Рыбинске побывал историк моды Александр Васильев

По словам ведущего «Модного приговора», город его впечатлил
Полина Вачнадзе
На круизном теплоходе Александр Васильев путешествует по городам России. ФОТО: телеканал "Рыбинск40"

На круизном теплоходе Александр Васильев путешествует по городам России. ФОТО: телеканал "Рыбинск40"

В Рыбинске побывал историк моды, ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев. На круизном теплоходе он сейчас путешествует по городам России.

- Посылаю всем привет из Рыбинска, - написал Александр Васильев в своем Telegram-канале.

В видеосообщении он рассказал, что в Рыбинске посетил городской музей, посмотрел живопись, мебель, фарфор и иконы. Историк моды отметил, старинные вывески и отсутствие современной рекламы и антикварные лавки.