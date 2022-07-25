ДТП в прямом эфире: в Ярославле «Рено» врезался в четыре припаркованные машины и опрокинулся

Поздно вечером 24 июля в Ярославле на улице 1-ой Пятовской произошло ДТП. Фото: УМВД по Ярославской области

Поздно вечером 24 июля в Ярославле на улице 1-ой Пятовской произошло ДТП. Водитель «Рено» врезался в четыре припаркованные машины – «Мерседес», «ВАЗ», «Шевроле» и «Инфинити». После столкновения «Рено» перевернулся, а мужчина, который управлял автомобилем, с места аварии скрылся, оставив своих пассажиров.

- Пострадали 21-летняя девушка и мужчины 24 и 24 лет. Им назначено амбулаторное лечение, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Личность водителя, который, по предварительным данным, управлял «Рено», уже установлена. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства массового ДТП.

Как стало известно, из машины, которая спровоцировала аварию, вели треш-стрим. Автомобиль мчался на высокой скорости по Республиканскому проезду и не вписался в поворот.