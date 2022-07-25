В Ярославле не могут найти подрядчика для строительства забора на Московском проспекте

В Ярославле продолжаются поиски подрядчика, который займется установкой металлических заборов на Московском проспекте.

Аукцион на сайте Госзакупок был объявлен в конце марта. Проводить работы вызвалась лишь одна организация, но и ее заявка была отклонена из-за выявленных нарушений.

По условиям контракта, подрядчик должен установить пять километров оцинкованного забора на участке от Богоявленской площади до улицы Калинина. В марте стоимость работа составляла 44,8 миллиона рублей, сейчас цена возросла до 45,5 миллионов.

Работы, как говорится в пояснительной записке, должны пройти с 15 августа по 20 сентября.