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Общество25 июля 2022 6:10

В Ярославской области жара пойдет на спад к концу рабочей недели

В регионе ожидаются ливни и грозы
Полина Вачнадзе
На этой неделе в Центральной России, по прогнозам «Центра «Фобос», ухудшится погода

На этой неделе в Центральной России, по прогнозам «Центра «Фобос», ухудшится погода

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На этой неделе в Центральной России, по прогнозам «Центра «Фобос», ухудшится погода.

Уже сегодня, 25 июля, в Ярославской области могут пройти ливни, которые собьют жару до +23..+28 градусов.

Но во вторник 30-градусная жара вернется и продержится до четверга.

- В четверг пройдет холодная фронтальная система, зарядят ливни и грозы, после полудня температура понизится до +23..+28, - сообщили синоптики.

В пятницу станет еще свежее: в разгар дня +21..+26.