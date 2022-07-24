В Рыбинске 31 июля поднимут флаг ВМФ Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске 31 июля отметят День Военно-Морского Флота.

Что еще ожидает рыбинцев в этот день? Об этом рассказали в администрации города.

В 09:20 запланирован переезд специальным автобусным рейсом на улице Кораблестроителей к памятному знаку «Катер - 2809» возле ДК «Вымпел». У мемориала в память о погибших в годы ВОВ кораблестроителях состоится общегородской митинг.

В 10:00 состоится торжественный подъем флага ВМФ, флагов расцвечивания и митинг в честь Дня ВМФ. По традиции, это сделают ветераны Балтийского и других флотов.

С 11:00 до 12:30 пройдут соревнования по сборке и разборке автомата АК-74 и перетягиванию каната среди юных моряков, а также награждение победителей.