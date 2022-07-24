Жительница Ростовского района хотела заработать, но лишилась 350 тысяч рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В полицию Ростовского района обратилась 22-летняя девушка и сообщила, что пострадала от действий мошенников.

Она рассказала, что искала работу по интернету и разместила объявление об этом в сети. Ей позвонил неизвестный и предложил зарабатывать на валюте, покупая и перепродавая ее в несколько раз дороже. Во время этого обсуждения девушку убедили оформить кредит, перейти на определенный сайт и перевести деньги на указанный счет.

- В течение нескольких дней заявительница переводила деньги в ожидании их поступления на свой счет вместе с прибылью. Не дождавшись обещанного, заявительница поняла, что ее обманули. Общий ущерб составил более 350 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. – Полицией Ростовского района возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».