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Происшествия24 июля 2022 10:00

Жительница Ростовского района хотела заработать, но лишилась 350 тысяч рублей

Она искала работу по интернету
Анастасия ГОЛУБЕВА
Жительница Ростовского района хотела заработать, но лишилась 350 тысяч рублей

Жительница Ростовского района хотела заработать, но лишилась 350 тысяч рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В полицию Ростовского района обратилась 22-летняя девушка и сообщила, что пострадала от действий мошенников.

Она рассказала, что искала работу по интернету и разместила объявление об этом в сети. Ей позвонил неизвестный и предложил зарабатывать на валюте, покупая и перепродавая ее в несколько раз дороже. Во время этого обсуждения девушку убедили оформить кредит, перейти на определенный сайт и перевести деньги на указанный счет.

- В течение нескольких дней заявительница переводила деньги в ожидании их поступления на свой счет вместе с прибылью. Не дождавшись обещанного, заявительница поняла, что ее обманули. Общий ущерб составил более 350 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. – Полицией Ростовского района возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».