Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 июля 2022 8:50

МЧС предупредило ярославцев о жаре 24 июля

Столбик термометра поднимется 31 градуса тепла
Анастасия ГОЛУБЕВА
МЧС предупредило ярославцев о жаре 24 июля

МЧС предупредило ярославцев о жаре 24 июля

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ярославской области сегодня, 24 июля, ожидается жаркая погода. Столбик термометра поднимется до 31 градуса тепла.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Ярославской области, связанных с отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, ростом числа техногенных и природных пожаров, угрозой гибели сельскохозяйственных культур, ростом случаев гибели людей в местах купания, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Напоминаем, что в жару необходимо пить больше воды и носить головные уборы.