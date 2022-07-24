МЧС предупредило ярославцев о жаре 24 июля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ярославской области сегодня, 24 июля, ожидается жаркая погода. Столбик термометра поднимется до 31 градуса тепла.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Ярославской области, связанных с отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, ростом числа техногенных и природных пожаров, угрозой гибели сельскохозяйственных культур, ростом случаев гибели людей в местах купания, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Напоминаем, что в жару необходимо пить больше воды и носить головные уборы.