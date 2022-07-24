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Происшествия24 июля 2022 7:20

В Ярославском районе в столкновении легковушек погибла 74-летняя женщина

Авария произошла вечером 22 июля
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославском районе в столкновении легковушек погибла 74-летняя женщина

В Ярославском районе в столкновении легковушек погибла 74-летняя женщина

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославском районе 22 июля в 18:45 на трассе «Ярославль – Кострома – Иваново» произошло ДТП.

Автомобиль «Дэу Нексия», за рулем которого был 43-летний мужчина, столкнулся с «Ладой Веста» под управлением 48-летнего мужчины. В аварии погибла 74-летняя пассажирка «Дэу Нексия». Женщина скончалась почти сразу на месте происшествия.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.