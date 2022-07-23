Задержан водитель "Кадиллака", спровоцировавший аварию под Переславлем, в которой погибли отец и дочь

За рулем "Кадиллака" находился 44-летний водитель, сейчас он задержан Фото: Прокуратура Ярославской области

По факту аварии, которая произошла сегодня, 23 июля, в Переславском районе, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

По предварительным данным, 44-летний водитель "Кадиллака выехал на встречную полосу и врезался в "Хендай Акцент", после - столкнулся с "ГАЗ Соболь". В "Хендае" ехала семья из Ростовской области. 31-летний мужчина и его маленькая дочь погибли на месте аварии, его супруга и вторая дочь находятся сейчас в реанимации в тяжелом состоянии.

Водитель "Кадиллака" нуждается в амбулаторном лечении. Сейчас он задержан, решается вопрос о заключении его под стражу, сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.