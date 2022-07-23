В Любиме Ярославской области продолжат зачислять детей в сад, который планировали закрыть

Детсад №3 Любима продолжат принимать детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родители из Любима написали коллективное письмо уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину. Жителей города возмутило решение о закрытии местного детского сада №3. Детей в него, на момент подачи заявления омбудсмену, уже прекратили зачислять.

- Нас, родителей, полностью устраивает и расположение садика, который находится в центре города, и состояние здания - оно деревянное и лучше подходит для детей с болезнями дыхательных путей, - и персонал, работающий в учреждении, - жаловались любимцы.

В прошлом году родителей дошколят известили, что детский сад будет ликвидирован, а в мае 2022 года администрация района распорядилась прекратить зачислять малышей в это дошкольное учреждение.

- Ликвидация учреждения будет способствовать лучшей наполняемости двух других детских садов, также расположенных в центре города, - так свое решение обосновали в управлении.

Однако закрыть любой детский сад можно только после заключения специальной комиссии департамента образования Ярославской области. Она проводит экспертную оценку в отношении любого решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей. Но никакие документы в депобразования региона от детсада в Любиме в комиссию не поступали. Это подтвердили и в прокуратуре. Таким образом, распоряжение о прекращении зачисления детей в сад является незаконным.

- Документ, вызвавший возмущение родителей, был отменен, но ситуация остается на контроле омбудсмена и прокуратуры, - сообщили в управлении уполномоченного.