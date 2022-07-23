В Ярославле начали строить площадки для выгула собак

В Дзержинском районе Ярославля приступили к строительству площадок для выгула собак Фото: Мэрия Ярославля

В Дзержинском районе Ярославля приступили к строительству площадок для выгула собак. По проекту "Наши дворы" будет обустроено в городе будет обустроено 10 территорий для занятий с животными, четыре из них - в Брагине.

- Первая - на улице Громова у дома №38. Уже подготовлено основание, в ближайшее время начнутся работы по установке ограждений. Подрядчик работает ежедневно, все площадки будут готовы до 20 августа, - сказал первый заместитель главы Дзержинского района Антон Кириллов.

Уже скоро сюда завезут оборудование, необходимое для тренировок.