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Общество23 июля 2022 13:43

В Ярославле начали строить площадки для выгула собак

Планируется строительство 10 оборудованных территорий
Полина Вачнадзе
В Дзержинском районе Ярославля приступили к строительству площадок для выгула собак

В Дзержинском районе Ярославля приступили к строительству площадок для выгула собак

Фото: Мэрия Ярославля

В Дзержинском районе Ярославля приступили к строительству площадок для выгула собак. По проекту "Наши дворы" будет обустроено в городе будет обустроено 10 территорий для занятий с животными, четыре из них - в Брагине.

- Первая - на улице Громова у дома №38. Уже подготовлено основание, в ближайшее время начнутся работы по установке ограждений. Подрядчик работает ежедневно, все площадки будут готовы до 20 августа, - сказал первый заместитель главы Дзержинского района Антон Кириллов.

Уже скоро сюда завезут оборудование, необходимое для тренировок.