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Общество23 июля 2022 10:13

В Ярославле 10-летняя девочка заболела геморрагической лихорадкой

Заражение могли произойти на берегу пруда в поселке Красный Бор
Полина Вачнадзе
Возбудителем лихорадки, которой заболела юная ярославна, могут быть грызуны

Возбудителем лихорадки, которой заболела юная ярославна, могут быть грызуны

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ярославле у 10-летний девочки выявили геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Как сообщили в администрации Заволжского сельского поселения, девочка вместе с родителями отдыхала на берегу пруда в поселке Красный Бор, вероятнее всего, там и произошло заражение.

- Источник возбудителя - мышевидные грызуны. Управлением Роспотребнадзора будет организовано эпизоотологическое обследование территории с последующим исследованием полученного зоологического материала - отловленных грызунов, - сообщили в Заволжском СП.

После того, как будут получены результаты, специалисты примут решение, необходима ли очаговая дератизация.

По словам родителей заболевшего ребенка, пруды в поселке Красный Бор являются местом отдыха местных жителей. Ярославцы там и загорают, и купаются. В Роспотребнадзоре предупреждают: вода здесь не исследовалась и купание в ней может быть небезопасным.