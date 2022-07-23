Ремонт дороги на Тверицкой набережной закончат в сентябре

Ремонт на Тверицкой набережной закончат в сентябре. ФОТО: страница Ильи Мотовилова ВКонтакте

Работы на Тверицкой набережной в Ярославле будут завершены в сентябре. Об этом сказал и.о. мэра города Илья Мотовилов. 22 июля он побывал на объекте с инспекцией.

Участок от дома №47 до дома №91, протяженностью в 1,7 километра, делают по проекту БКД. Уже установлен новый бортовой камень, выполнено фрезерование. На данный момент идет обустройство тротуаров и укрепление откосов набережной.

- Затем здесь установят дорожные знаки, ограждения в местах передвижения пешеходов, нанесут разметку, - сказал Илья Мотовилов.