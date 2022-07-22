Карантинная фитосанитарная зона установлена в Скалинском участковом лесничестве

Должностными лицами Управления при проведении мониторинга карантинного фитосанитарного состояния лесных участков, расположенных на территории Скалинского участкового лесничества ГКУ ЯО «Пречистенское лесничество», были выявлены энтомообъекты, схожие по морфологическим признакам с насекомыми карантинного значения – малый черный еловый усач (Monochamus sutor L).

С целью видовой идентификации выявленные энтомообьекты были направлены для проведения лабораторной экспертизы в аккредитованную лабораторию. Ярославский филиал ФГБУ «Тверская МВЛ» подтвердил выявление карантинного вредного организма – малого черного елового усача (Monochamus sutor L).

В связи с обнаружением очага карантинного вредного организма, включенного в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 года № 158, в целях предупреждения распространения, локализации и ликвидации очага данного карантинного организма, в соответствии со ст. 18, ст. 19, ст. 20 Федерального закона от 21.07.2014 г. № 206-ФЗ «О карантине растений» Приказом руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тверской и Ярославской областям № 252-П от 21.07.2022 г введен карантинный фитосанитарный режим, установлена карантинная фитосанитарная зона на очаг карантинного объекта и прилегающие к нему земли, находящиеся в границах Скалинского участкового лесничества ГКУ ЯО «Пречистенское лесничество», общей площадью 22619 га. С полной информацией о фитосанитарных зонах Ярославской области можно ознакомиться на официальном сайте Управления в разделе «Карантинные фитосанитарные зоны».