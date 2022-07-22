В салонах связи Tele2 жителям приготовят освежающий коктейль

В салонах связи ярославцы смогут угоститься напитками. Фото: ООО «Теle2 – Россия»

Российский оператор мобильной связи в летние дни откроет в розничной сети промозону MixxBar, где клиенты смогут узнать о преимуществах мультиподписки Mixx, а также угоститься коктейлями.

Подписка Mixx была запущена в апреле 2022 года. Уже через месяц она стала одним из самых популярных сервисов Tele2 – по статистике, пользователи подключают ее в 10 раз чаще других услуг, сообщили в пресс-службе компании.

В подписку входят 50 Гб интернета в дополнение к действующему тарифу, контент музыкального стримингового сервиса VK Музыка, кино, сериалы и телеканалы от видеосервиса Wink, безлимитный трафик в популярных соцсетях и мессенджерах, скидки на покупку техники Xiaomi и многое другое. Стоимость составляет всего 200 рублей в месяц. Это значительнониже, чем сумма платежей за каждую из услуг по отдельности.

- Мы считаем, что микс из полезного предложения Tele2 и освежающих коктейлей станет лучшим решением в летнюю жару. При подключении подписки Mixx ярославцы смогут угоститься напитками. Подчеркну, что уже сейчас для жителей нашего региона открыт бесплатный период использования сервиса – при первой активации стоимость услуги спишется лишь при следующем списании платы за тариф, - рассказал Сергей Тимонин директор ярославского филиала Tele2.

Промозоны MixxBar будут работать 23, 30 июля и 6 августа с 14:00 до 17:00 в салонах связи Tele2:

· Ярославль, ул. Гоголя, 2

· Ярославль, пр. Ленинградский, 123

· Ярославль, пр. Машиностроителей, 9б

· Ярославль, ул. Труфанова, 19