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Общество23 июля 2022 6:09

Синоптики пообещали: до конца лета холода в Ярославской области больше не будет

Наступившие выходные обещают быть очень жаркими
Полина Вачнадзе
От августа синоптики не ожидают неприятных сюрпризов

От августа синоптики не ожидают неприятных сюрпризов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прохладная неделя с серьезными отклонениями от нормальных июльских температур завершилась. Климатический маятник, как сообщают в Центре «Фобос», качнулся в другую сторону.

Сегодня и завтра, 23 и 24 июля, в Ярославской области температура днем поднимется до 30-31 градуса. Это на несколько градусов выше положенного по многолетним наблюдениям.

Но следующая неделя немного собьет эти показатели.

- Увеличится вероятность скоротечных мозаичных дождей и гроз. До конца месяца провалов холода не будет, нас ждет по-июльски теплая погода, - сообщают синоптики.

От августа они тоже не ожидают неприятных сюрпризов в виде резкого похолодания. Последний месяц лета порадует и солнцем, и жарой.