В УМВД России по Ярославской области подвели итоги работы за первое полугодие 2022 года

Прошло расширенное заседание коллегии УМВД Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле прошло расширенное заседание коллегии УМВД России по Ярославской области. Оно было посвящено подведению итогов оперативно-служебной деятельности в первом полугодии 2022 года.

- По итогам первого полугодия 2022 года на территории региона отмечается незначительный рост числа зарегистрированных преступлений (+0,8%; с 7 968 до 8 033). При этом общее количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 15,1% (с 2 427 до 2 060), - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - Благодаря проводимой профилактической работе более чем на четверть уменьшилось число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (с 2 318 до 1 736), в том числе фактов мошенничества (-21,0%) и краж (-41,7%).

В заседании приняли участие врио начальника Департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России полковник внутренней службы Л.В. Ладыгина, начальник УМВД России по Ярославской области полковник полиции А.В. Школкин, начальники структурных подразделений УМВД и территориальных органов внутренних дел Ярославской области.