Ярославец купил себе в подарок на день рождения наркотики Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ярославле 19-летний местный житель признан виновным по статье «Незаконное приобретение, хранении без цели сбыта наркотического средства в крупном размере».

В мае текущего года молодой человек решил отметить свой день рождения на широкую ногу. Именно поэтому он купил себе в подарок наркотическое вещество массой 0,520 грамма. Однако праздник был недолгим, через полчаса ярославца задержали сотрудники полиции.

- Вину подсудимый полностью признал. Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.