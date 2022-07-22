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Происшествия22 июля 2022 15:15

Ярославец купил себе в подарок на день рождения наркотики

Однако через полчаса его задержала полиция
Анастасия ГОЛУБЕВА
Ярославец купил себе в подарок на день рождения наркотики

Ярославец купил себе в подарок на день рождения наркотики

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ярославле 19-летний местный житель признан виновным по статье «Незаконное приобретение, хранении без цели сбыта наркотического средства в крупном размере».

В мае текущего года молодой человек решил отметить свой день рождения на широкую ногу. Именно поэтому он купил себе в подарок наркотическое вещество массой 0,520 грамма. Однако праздник был недолгим, через полчаса ярославца задержали сотрудники полиции.

- Вину подсудимый полностью признал. Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.