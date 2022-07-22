В Рыбинске установили первый велосипедный светофор

В Рыбинске установили первый в городе светофор для велосипедистов Фото: Администрация Рыбинска

На пересечении Волжской набережной с улицей Глеба Успенского в Рыбинске установили велосипедный светофор – первый в городе.

- Движение транспорта здесь интенсивное, и светофор будет служить для безопасности велосипедистов, - сказал глава города Дмитрий Рудаков.

Дорожка для любителей этого вида транспорта еще достраивается. В прошлом году подрядчик не выполнил условия договора и бросил этот и еще несколько других объектов. Но в итоге Рыбинску были выделены деньги на их доработку.