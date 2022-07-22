Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 июля 2022 9:03

В Ярославле приступили к третьему этапу ремонта улицы Первомайской

Работы идут на участке от площади Волкова до Красной площади
Полина Вачнадзе
В Ярославле подрядчик приступил к третьему этапу ремонта улицы Первомайской.

В Ярославле подрядчик приступил к третьему этапу ремонта улицы Первомайской.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле подрядчик приступил к третьему этапу ремонта улицы Первомайской. Работы начались на участке от площади Волкова до Красной площади.

Ремонт одной из главных улиц центра города разбили на три этапа. Сначала работы провели на участке от Красной площади до памятника Николаю Некрасову, затем приступили к работам на участке от Богоявленской площади по площади Волкова, который является наиболее проблемным. Сегодня, 22 июля, перекрыли одну из полос дороги от театра Волкова до Красной площади.

Ремонт Первомайской улицы идет по программе «Безопасные и качественные дороги».