В Ярославле приступили к третьему этапу ремонта улицы Первомайской

В Ярославле подрядчик приступил к третьему этапу ремонта улицы Первомайской. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле подрядчик приступил к третьему этапу ремонта улицы Первомайской. Работы начались на участке от площади Волкова до Красной площади.

Ремонт одной из главных улиц центра города разбили на три этапа. Сначала работы провели на участке от Красной площади до памятника Николаю Некрасову, затем приступили к работам на участке от Богоявленской площади по площади Волкова, который является наиболее проблемным. Сегодня, 22 июля, перекрыли одну из полос дороги от театра Волкова до Красной площади.

Ремонт Первомайской улицы идет по программе «Безопасные и качественные дороги».