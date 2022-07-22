Запрет на полеты из Ярославля в Краснодар продлен до 30 июля

Росавиация продлила временное ограничение полетов в 11 российских аэропортов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Росавиация продлила временное ограничение полетов в 11 российских аэропортов. В Их числе - и воздушная гавань Краснодара, куда до начала военной спецоперации на Украине летали самолеты из Ярославля.

Также в списке аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Авиакомпаниям рекомендовано перевозить пассажиров через аэропорты Сочи, Волгограда, Минвод, Ставрополя и Москвы.