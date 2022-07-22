В Рыбинске «Русские газовые турбины» благоустроят Петровский парк Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске Петровский парк – это самая масштабная площадка для отдыха и прогулок местных жителей. Общественных сил перестало хватать на такое большое количество задач по содержанию парка. Поэтому теперь благоустройством этой территории займутся «Русские газовые турбины».

- Мы приняли решение взять шефство над Петровским парком. Фронт работ огромный. В этом году планируем полностью покрасить ротонду, отремонтировать купель, несколько раз скосим траву, отремонтируем перила на лестнице. И даже свой корпоратив проведем в новом формате – субботником на подшефной территории, - рассказал Николай Пономарев, главный инженер предприятия «Русские газовые турбины».

Глава города Дмитрий Рудаков отметил, что участие промышленных предприятий в благоустройстве городских территорий – серьезный толчок в развитии Рыбинска.