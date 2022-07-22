В Угличскую ЦРБ поступили новые УЗИ-аппараты

В Угличскую ЦРБ поступили два новых УЗИ-аппарата экспертного класса Фото: Правительство Ярославской области

В Угличскую ЦРБ поступили два новых УЗИ-аппарата экспертного класса. Стоимость каждого из них – 1,6 миллиона рублей.

Аппараты не стоят без дела – их уже активно используют в работе. Четыре датчика, которыми оснащены УЗИ, позволяют выполнять исследования любой сложности.

- В прошлом году в поликлинике было проведено порядка 19,5 тысяч УЗИ-исследований. Теперь, когда количество аппаратов выросло с двух до четырех единицы, мы сможем проводить процедуру опперативнее, - сказала и.о. главного врача больницы Ирина Кутузова.

Всего на модернизацию Угличской районной больницы в этом году было выделено около 9 миллионов рублей. Эти деньги пошли на закупку оборудования. Еще 37 миллионов направили на ремонт ФАПов, амбулаторий в поселке Отрадный, стоматологии и поликлиники №1.