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Происшествия22 июля 2022 6:01

Экс-директору ярославского депздрава продлили срок домашнего ареста

До 24 сентября
Полина Вачнадзе
Оксана Пиклун остается под домашним арестом

Оксана Пиклун остается под домашним арестом

Фото: Правительство Ярославской области

Бывшему директору департамента здравоохранения и фармации Ярославского региона Оксане Пиклун продлили срок домашнего ареста. Эта мера пресечения будет действовать до 24 сентября, сообщили в пресс-службе областного суда.

Напомним, что Оксана Пиклун, которая возглавляла депздрав меньше трех месяцев, предъявлено обвинение в присвоении, совершенном в особо крупном размере. По версии следствия, в 2021 году, являясь и.о. главного врача Гаврилов-Ямской ЦРБ, чиновница необоснованно начисляла себе премии, а также доплаты за дежурства в праздники и выходные.