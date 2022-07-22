Экс-директору ярославского депздрава продлили срок домашнего ареста

Оксана Пиклун остается под домашним арестом Фото: Правительство Ярославской области

Бывшему директору департамента здравоохранения и фармации Ярославского региона Оксане Пиклун продлили срок домашнего ареста. Эта мера пресечения будет действовать до 24 сентября, сообщили в пресс-службе областного суда.

Напомним, что Оксана Пиклун, которая возглавляла депздрав меньше трех месяцев, предъявлено обвинение в присвоении, совершенном в особо крупном размере. По версии следствия, в 2021 году, являясь и.о. главного врача Гаврилов-Ямской ЦРБ, чиновница необоснованно начисляла себе премии, а также доплаты за дежурства в праздники и выходные.