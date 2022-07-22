В мэрии Ярославля прошла встреча со стобальниками по ЕГЭ Фото: Мэрия Ярославля

В мэрии Ярославля вчера, 21 июля, прошла встреча со стобальниками по ЕГЭ.

Эти выпускники показали отличные результаты при сдаче экзамена, получив за него высший балл.

Заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития города Ярославля Илья Мотовилов поздравил бывших школьников в успешной сдачей экзаменов, а выпускники в свою очередь, поделились планами на будущее.

- Ребята рассказали, что преимущественно они планируют поступать в высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга. В будущем они видят себя прокурорами, адвокатами, управленцами в органах власти, специалистами в области международных отношений, гуманитарных и точных наук, кто-то хочет связать свою жизнь с творчеством, - отметили в мэрии города.

Однако некоторые молодые люди хотят остаться в Ярославле и поступать в ВУЗы здесь.

— Я планирую поступать в наш государственный университет имени Демидова, у нас очень сильная правовая школа, высококвалифицированные специалисты. Я думаю, что я смогу получить здесь багаж необходимых знаний, который в дальнейшем применю в своей профессиональной деятельности. В будущем я хочу связать свою жизнь с органами власти Ярославской области, — рассказала выпускница школы №68 Светлана Каширина.

В этом году 100 баллов за ЕГЭ получили 28 выпускников из 18 школ города.