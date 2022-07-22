На землях сельскохозяйственного назначения в Рыбинском районе обнаружен карьер

В июне 2022 года должностным лицом отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям проведены контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с правообладателем в Рыбинском районе Ярославской области.

При проведении выездного обследования проверен земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 54,3 гектара, расположенный в Рыбинском районе Ярославской области. На земельном участке выявлены признаки нарушений обязательных требований земельного законодательства. В юго-западной части участка выявлена выемка на площади 0,1 га глубиной 2,5 м. Установлено, что выемка является карьером по добыче общераспространенных полезных ископаемых.

Специалистами Управления произведен отбор почвенных образцов на определение основных показателей почвы, которые направлены для исследования в ФГБУ «Тверская МВЛ». По результатам лабораторных исследований произошло снижение органического вещества в месте проведения земляных работ в 5 раз по сравнению с контрольным образцом.

На земельном участке усматриваются признаки нарушений обязательных требований земельного законодательства, связанные с невыполнением установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от негативного воздействия, ухудшающего качественное состояние земель.

Собственнику земельного участка территориальным управлением Россельхознадзора направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Правообладателю предложено осуществить на земельном участке сельскохозяйственного назначения разработать проект рекультивации земель сельскохозяйственного назначения на нарушенных частях участков.