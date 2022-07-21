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Происшествия21 июля 2022 13:44

В Ярославской области 21 июля «заминировали» порядка 10 госучреждений

Все сообщения оказались ложными
Полина Вачнадзе
По Ярославской области 21 июля вновь прокатилась волна сообщений о минированиях.

По Ярославской области 21 июля вновь прокатилась волна сообщений о минированиях.

Фото: Артем КИЛЬКИН

По Ярославской области сегодня, 21 июля, вновь прокатилась волна сообщений о минированиях.

Как сообщил КП-Ярославль источник в правоохранительных органах, информацию о заложенных взрывных устройствах получили порядка 10 госучреждений региона, более 100 человек были эвакуированы. Опасные предметы ни в одном здании обнаружены не были.

Известно, что эвакуации прошли в Угличе, Тутаеве и Ярославле. В областном центре «заминировали» администрацию Красноперекопского и Фрунзенского районов.