Ямочный ремонт в Ярославле: брагинцы показали, как засыпали ямы на 4-м Норском переулке

Это - результат ямочного ремонта в Дзержинском районе. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В группе «Жесть Ярославля» подписчица опубликовала фото, сделанные до и после ямочного ремонта в Дзержинском районе. Ремонт, если его можно так назвать, проходил на 4-м Норском переулке. Разобраться, где снимки сделанные до него, а где – после очень трудно. Понять можно разве что по новым кускам асфальта, лежащим в глубоких лужах.

- Мы уже не знаем, то ли плакать, то ли смеяться. Видимо, какие-то нанотехнологии, - пишет ярославна.

Это как раз тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Так яма выглядела до ремонта. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

здесь ремонта еще не было. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте