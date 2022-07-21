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Общество21 июля 2022 15:25

На здании ярославского СКР появилась табличка в честь 350-летия Петра I

«Майорские» следственные канцелярии были созданы этим императором
Полина Вачнадзе
На здании регионального Управления СКР в Ярославле сегодня, 21 июля, была открыта памятная табличка в честь 350-летия Петра I

На здании регионального Управления СКР в Ярославле сегодня, 21 июля, была открыта памятная табличка в честь 350-летия Петра I

Фото: СУ СКР по Ярославской области

На здании регионального Управления СКР в Ярославле сегодня, 21 июля, была открыта памятная табличка в честь 350-летия Петра I. Благодаря этому императору в России появились «майорские» следственные канцелярии, сегодняшние следственные комитеты.

В Ростовском уезде Ярославской губернии следственная петровская канцелярия работала в 1718 году под руководством Г.Г.Скорнякова-Писарева. И император был так доволен его работой, что высказал свое благоволение.

21 июля в ходе эстафеты СК России «Следственным канцеляриям Петра I - Виват!» у входа в здание регионального следственного управления прошел торжественный митинг, посвященный открытию памятной таблички. Ранее она была вручена молодому следователю следственного отдела по Дзержинскому району Ярославль Олегу Боброву и еще 23 молодым сотрудникам ведомства. Передавал табличку председатель СК России Александр Бастрыкин.