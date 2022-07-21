Турпоток в Ярославль вырос, а центр города стал основным местом притяжения

Маршруты внутреннего туризма продолжают пользоваться высоким интересом у клиентов Tele2. Фото: Евгения ГУСЕВА

Популярными территориями для прогулок как у путешественников, так и у местных жителей стали центральные улицы и парки, а также обе набережные – Волжская и Которосльная. Чтобы абоненты могли с комфортом пользоваться 4G-интернетом в условиях высокой нагрузки на сеть, Tele2 модернизировала собственную телеком-инфраструктуру в местах отдыха, сообщает пресс-служба компании.

Маршруты внутреннего туризма продолжают пользоваться высоким интересом у клиентов Tele2. С начала лета количество путешественников, посетивших Ярославль, выросло на 39% и вновь достигло высоких значений, близких к показателям периода пандемии, когда поездки за рубеж были ограничены.

Больше всего гостей в областной центр прибыло из Костромы и Иванова, а также из Москвы, Нижнего Новгорода и Владимира. Самыми популярными районами города стали Ленинский и Кировский. В частности, для прогулок туристы предпочитали маршрут от площади Волкова через тенистый сквер Первомайского бульвара к Волжской набережной, затем переходили на Которосльную набережную. Для отдыха гости выбирали Планетарий, Колесо обозрения и Городской зоопарк, а из исторических площадок туристов и местных жителей более всего интересовал архитектурный ансамбль Ярославского музея-заповедника и Толгский женский монастырь.

- В условиях постоянно растущей нагрузки на сеть, а также перед началом летнего туристического сезона, когда в Ярославль традиционно приезжают десятки тысяч гостей со всей страны, мы в очередной раз расширили емкость сети в городе. Особое внимание наши технические специалисты уделили районам, прилегающим к пяти основным проспектам – Октября, Московскому, Толбухина, Легинградскому и Ленина, а также улицам Кирова и Республиканской. Как результат, в июне гости города, и местные жители скачали здесь на 30% больше дата-трафика, чем годом ранее, - рассказал директор ярославского филиала Tele2 Сергей Тимонин.

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 68 регионах страны, включая Москву и Московскую область.