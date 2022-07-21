Количество участников программ НПО в ВТБ Пенсионный фонд выросло на 12%

За первое полугодие количество участников программ НПО увеличилось на 12% по сравнению с началом года и достигло 141 тысячи человек. За этот период размер пенсионных резервов ВТБ Пенсионный фонд превысил 24 млрд рублей, прирост составил 9%.

Самый высокий рост показателей наблюдается в онлайн-каналах НПФ ВТБ. Количество договоров НПО, заключенных удаленно, с начала года увеличилось на 55%. Сумма первоначальных взносов выросла в 5 раз, а их средний размер увеличился в полтора раза.

– Мы видим, что и в нынешних условиях наш продукт остаётся востребованным: с начала года договоры с НПФ ВТБ заключили уже 17 тысяч человек. При этом средний размер первоначального взноса онлайн также стабильно растёт, только в июне увеличившись до 52,1 тысячи рублей. Мы планируем и дальше развивать наши цифровые сервисы, уделяя особое внимание услугам, которые фонд предоставляет дистанционно, – комментирует генеральный директор АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская.

Программа НПО позволяет самостоятельно формировать пенсионный капитал. Данные средства, сформированные за счет личных взносов и начисляемого по итогам каждого года инвестиционного дохода, позволяют получать дополнительную негосударственную пенсию, при этом период ее получения и размер клиент определяет самостоятельно. Заключить договор можно также в пользу своих близких, даже если они уже находятся на заслуженном отдыхе.

Важными преимуществами программы НПО являются гибкий график пополнения пенсионного счета, налоговые преференции и защита капитала при возникновении имущественных споров. При этом средства клиентов по договорам НПО защищены многоступенчатой системой финансовой устойчивости.