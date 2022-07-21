В Ярославль доставили мощи Сергия Радонежского

В Ярославль 21 июля привезли мощи преподобного Сергия Радонежского. ФОТО: Ярославская епархия

В Казанский собор Ярославля сегодня, 21 июля, привезли мощи Сергия Радонежского. В храме ковчег со святыней пробудет до вечера.

В 17:00 в Казанском соборе Казанского женского монастыря пройдет вечернее богослужение. В 19:00 начнется крестный ход, мощи перенесут до Речного вокзала. По этой причине в центре города вводятся ограничения для автотранспорта.

На речном трамвайчике мощи святого перевезут в Толгский монастырь. В 20:30 во Введенском соборе пройдет молебен.

В 7 часов утра в Толге состоится литургия, а в 14:00 ковчег с мощами отправится в другой регион.

В 2022 году Русская Православная церковь отмечает 600-летие со дня обретения мощей преподобного. К этой дате приурочена программа по принесению ковчега в епархии РПЦ. По плану, мощи будут принесены как минимум в 50 епархий страны, в каждой они пробудут два дня. Общая протяженность маршрута составить порядка 30 тысяч километров.