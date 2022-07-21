В Рыбинске на три дня закрыли несколько полос дороги в районе железнодорожного переезда

В Рыбинске на три дня закрыли несколько полос в районе железнодорожного переезда Фото: Иван МАКЕЕВ

В Рыбинске на три дня закрыли несколько полос в районе железнодорожного переезда. Перекрытие будет действовать, пока ведутся ремонтные работы.

- 21, 22 и 25 июля 2022 года с 9:00 до 17:00 Рыбинской дистанцией пути будут проводиться ремонтные работы на железнодорожном переезде, расположенном на Окружной автомобильной дороге, - сообщили в администрации Рыбинска. - Движение транспорта в границах железнодорожного переезда будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении движения. Просьба учесть данное обстоятельство при планировании поездок.