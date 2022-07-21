В Ярославле на двух заводах снова ввели масочный режим
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ярославле на заводах ПАО «Автодизель» и АО «ЯЗДА» снова ввели масочный режим.
Такое решение было принято из-за роста заболеваемости коронавирусом в стране, а также из-за появления новых штаммов.
На предприятиях пояснили, что среди сотрудников зафиксировано минимальное количество заболевших, а потому, масочный режим вводится по большей части как профилактическая мера.
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