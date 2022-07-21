В Рыбинск 24 июля прибудет «Поезд Победы». ФОТО: группа "Молодежный центр "Максимум" г. Рыбинск" ВКонтакте

В Рыбинск 24 июля прибудет «Поезд Победы». Он простоит на вокзале три дня – до 26 июля. Все желающие смогут придти и посмотреть экспозиции, расположенные в вагонах.

- На сегодняшний день ни в одном музее мира нет такого количества многофигурных композиций в скульптуре, как в «Поезде Победы». Но не только скульптурами уникальна выставочная экспозиция, интересно также и ее мультимедийное сопровождение: 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов, которые благодаря световым и звуковым эффектам воссоздают захватывающие воздушные бои и массированные танковые атаки, рисуют картины походной солдатской жизни и тихие воспоминания мирного довоенного времени, - рассказали организаторы.

Участники рыбинского молодежного центра «Максимум» набирают команду волонтеров, которая будет работать на «Поезде Победы» все три дня.

- Задачи волонтеров очень простые, но такие важные: встречать и регистрировать гостей поезда, сопровождать по вагонам, а также помогать с материалами экскурсий. Время работы волонтеров с 9.00 до 20.00 (каждый день), кажется много, но вы не заметить, как пролетит время, потому что это уникальное событие, - пояснили в молодежном центре.