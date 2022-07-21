В Ярославле закрывают крупный гипермаркет

"Карусель" закроется 24 июля, но полки уже почти пустые. ФОТО: группа "Типичный Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле закрывается крупный гипермаркет. Речь идет о «Карусели», которая находится в ТРЦ «Альтаир».

Последний день работы магазина – 24 июля, но уже сейчас можно наблюдать пустые полки. Ярославцы раскупили практически весь товар, тем более, что на него действовала 30-процентная скидка.

- Очень жаль, закупался только там. На мой взгляд, там были самые выгодные промо-акции, - сожалеют ярославцы в группе «Жесть Ярославль».

Других закрытие не расстроило:

- Ценники задирали. Беспредельно. Вот и не актуальными оказались.