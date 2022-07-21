В Ярославле на проспекте Толбухина грузовик сбил женщину Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ярославле 12 апреля текущего года на проспекте Толбухина произошло ДТП. Примерно в 10:15 около дома №24а водитель на грузовике «ГАЗ-2790» сбил пешехода.

Женщина получила серьезные травмы, которые повлекли за собой тяжкий вред ее здоровью.

- Госавтоинспекция обращается к очевидцам происшествия с просьбой сообщить имеющуюся информацию по телефонам дежурной части ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области (4852) 30-10-10, - сообщили в пресс-службе ведомства.