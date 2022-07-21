В Заволжский политехнический колледж Ярославля закупили технику

Для учреждения приобрели экскаватор, фронтальный погрузчик и самосвал Фото: Правительство Ярославской области

В новые мастерские Заволжского политехнического колледжа Ярославля закупили технику. Для учреждения приобрели экскаватор, фронтальный погрузчик и самосвал.

На новой технике студенты колледжа будут осваивать профессию «Машинист дорожных строительных машин», а взрослые люди, во время получения дополнительного профессионального образования, – профили «Управление фронтальным погрузчиком», «Управление экскаватором».

На создание самих мастерских было выделено 14 миллионов рублей.

- Помещения для теоретических занятий и мастерская по обслуживанию фронтального погрузчика в Заволжском политехническом колледже уже готовы. Проведен косметический ремонт, закуплена новая мебель, стенд для испытания и регулировки форсунок дизельных двигателей, рабочий инструмент, - рассказали в правительстве Ярославской области. - Площадки для практических занятий на открытом воздухе создают уже с использованием новой техники – за рулем пока мастера производственного обучения. В дальнейшем управление машинами и выполнение различных работ – разработку грунта, погрузку и разгрузку – будут осваивать студенты.