Житель Карачаево-Черкессии осужден за кражу из ювелирного магазина Углича

Мужчина похитил более 360 ювелирный изделий на 3,3 миллиона рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

В Угличе за кражу из ювелирного магазина осужден 38-летний житель Карачаево-Черкесской Республики.

Налет на ювелирку был совершен в марте 2019 года. Осужденный и два его подельника унесли более 360 украшений на сумму в 3,3 миллиона рублей. Преступники сумели скрыться. Один из них вернулся на родину, в Карачаево-Черкессию, где и был задержан полицейскими.

- Во время расследования уголовного дела и в суде мужчина свою вину не признавал, не раз менял показания, однако, его слова были опровергнуты стороной обвинения. Виновному было назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Кроме того, с него взыскан ущерб, причиненный владельцу ювелирного магазина. На данный момент приговор в законную силу еще не вступил. В отношении соучастников преступления дело выделено в отдельное производство.