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Происшествия21 июля 2022 7:30

Житель Карачаево-Черкессии осужден за кражу из ювелирного магазина Углича

Мужчина похитил более 360 ювелирный изделий на 3,3 миллиона рублей
Полина Вачнадзе
Мужчина похитил более 360 ювелирный изделий на 3,3 миллиона рублей

Мужчина похитил более 360 ювелирный изделий на 3,3 миллиона рублей

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Угличе за кражу из ювелирного магазина осужден 38-летний житель Карачаево-Черкесской Республики.

Налет на ювелирку был совершен в марте 2019 года. Осужденный и два его подельника унесли более 360 украшений на сумму в 3,3 миллиона рублей. Преступники сумели скрыться. Один из них вернулся на родину, в Карачаево-Черкессию, где и был задержан полицейскими.

- Во время расследования уголовного дела и в суде мужчина свою вину не признавал, не раз менял показания, однако, его слова были опровергнуты стороной обвинения. Виновному было назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Кроме того, с него взыскан ущерб, причиненный владельцу ювелирного магазина. На данный момент приговор в законную силу еще не вступил. В отношении соучастников преступления дело выделено в отдельное производство.