В Ярославле приведут в порядок Речной вокзал

В Ярославле будут развивать речной транспорт Фото: Полина Вачнадзе

Речной вокзал в Ярославле будет приведен в порядок. Об этом сообщил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

- Скоро забор уберут, площадь заасфальтируем. Это водные ворота Ярославля, и там должно быть красиво. И количество водного транспорта у нас должно увеличиться. Будем строить причалы вдоль Волги за счет федерального финансирования, - рассказал в планах глава региона.

Также он пообещал проработать вопрос с онлайн покупкой билетов на водный транспорт. Летом, а особенно сейчас, когда из-за ремонта на Октябрьском мосту Заволжский район регулярно встает в пробки, теплоходы пользуются популярностью у горожан. И услуга онлайн-покупки билетов явно была бы востребована.