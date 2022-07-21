Рыбинцам раскрыли тайну кругов на полях

Круги на поле оказались делом рук человека. ФОТО: группа "Подслушано в Рыбинске" ВКонтакте

Вот и раскрылась тайна «загадочных» кругов на полях в Рыбинском районе. Любителей мистики и истории о внеземных цивилизациях ждет разочарование – круги, которые так бурно обсуждали в ярославских пабликах, оказались делом рук человеческих. А именно – молодой певицы Александры Беляковой.

Как рассказала девушка ГТРК «Ярославии», сделаны они при помощи газонокосилки для клипа к песне «НЛО». Помогла Александре ее сестра.

- У нас газонокосилка есть, которая плоско ездит. Нам папа достал газонокосилку, и мы пошли, сделали за час буквально все. Я в шоке. Знаете, вот ты пытаешься что-то сделать, какое-то серьезное продвижение, большой продакшн, много готовишься, снимаешь клипы с огромным бюджетом, и ничего не происходит. И тут мы просто весело и легко с сестрой нарисовали круги на полях, и об этом все говорят на следующий день, - рассказала Александра Белякова «Вестям».