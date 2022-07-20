В Угличе задержали молодого человека, который пытался поджечь военкомат

В Угличе Ярославской области задержан юноша, который собирался поджечь здание местного военкомата. Скриншот с видео, Telegram-канал «Ярославль Главный»

В Угличе Ярославской области задержан юноша, который собирался поджечь здание местного военкомата. Об этом сообщает Telegram-канал «Ярославль Главный».

Сотрудникам правоохранительных органов задержанный молодой человек сказал, что планировал поджечь военкомат при помощи «Коктейля Молотова», который он изготовил сам.

- Действовали по чьему указанию?

- Военнослужащих Украины.

- Где с ними познакомились?

- В Интернете.

Как признался задержанный, на поджоге военкомата он не собирался останавливаться – планировались также диверсии на железнодорожных путях.

Суд Кировского района Ярославля арестовал 21-летнего молодого человека. Ему предъявлено обвинение в "Покушении на совершение террористического акта", и "Покушении на публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 сентября 2022 года.